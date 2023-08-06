Врач предупредил об опасности длительного приема обезболивающих

Врач Маскин: длительный прием обезболивающих повышает риск инфаркта и инсульта

Врач Максим Маскин рассказал, что длительный и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может нанести большой вред организму. Об этом медик предупредил россиян в интервью «Газете.Ru».

«Превышение длительности приема сопровождается риском нежелательных явлений — это могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы», — подчеркнул медик.

Частый прием таких препаратов повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни. Кроме того, обезболивающие могут влиять на функцию сосудов и повышать развитие сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта и тромбоза.

По словам Маскина, риск развития осложнений выше у людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями и у пожилых. Помимо этого, длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов может приводить к развитию резистентности, отметил медик.

«Это значит, что со временем дозы лекарства, которая ранее обеспечивала эффективное облегчение боли, становится недостаточно», — уточнил врач.

Иногда длительный прием подобных препаратов и вовсе бесполезен, рассказал Маскин. В этом случае нужно пройти обследование, заключил специалист.

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