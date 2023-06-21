Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:33, 21 июня 2023Наука и техника

Озвучена опасность аспирина для пожилых людей

Annals of Internal Medicine: аспирин увеличил риск анемии у пожилых людей

Фото: Belkina Margarita / Shutterstock / Fotodom

Команда специалистов из Университета Монаша озвучила опасность аспирина для пожилых людей. Оказалось, что препарат увеличивает риск анемии на 20 процентов. Результаты работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

В ходе рандомизированного контролируемого исследования авторы изучили данные почти 20 тысяч человек в возрасте 70 лет и старше. Участников разделили на две группы и случайным образом назначили им ежедневно принимать 100 миллиграммов аспирина или плацебо в течение трех лет. У них измеряли каждый год гемоглобин, а также перед приемом препарата и спустя три года — ферритин (железо).

Ученые обнаружили, что у группы, принимавшей каждый день низкие дозы аспирина, риск развития анемии был на 23,5 процента выше, чем у испытуемых из группы плацебо. Кроме того, у них фиксировались небольшое снижение уровня гемоглобина и более существенное уменьшение концентрации ферритина.

Полученные данные свидетельствуют о том, что пожилым пациентам, принимающим аспирин, следует проводить периодический мониторинг уровня гемоглобина.

В ноябре 2022 года американские исследователи выявили, что длительный прием ибупрофена и других обезболивающих может вызывать усугубление симптомов артрита.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о падении беспилотника под Новой Москвой
    Банкир предсказал рекордные объемы выдачи ипотеки в России
    Стало известно о падении еще двух беспилотников в Подмосковье
    Пожар, поступление воды или разрушение давлением: подводник назвал три версии происшествия с батискафом в Атлантике
    Адмиралы допустили подъем пропавшего батискафа с глубины в 3,8 километра
    Описано будущее Европы без российского газа
    Канадский игрок КХЛ рассказал об удивившей его в России традиции
    В Запорожской области рассказали о тактике мелких порезов ВСУ
    В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах
    Полиция нашла пропавшую в Вене девушку во Владивостоке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.