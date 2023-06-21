Озвучена опасность аспирина для пожилых людей

Annals of Internal Medicine: аспирин увеличил риск анемии у пожилых людей

Команда специалистов из Университета Монаша озвучила опасность аспирина для пожилых людей. Оказалось, что препарат увеличивает риск анемии на 20 процентов. Результаты работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

В ходе рандомизированного контролируемого исследования авторы изучили данные почти 20 тысяч человек в возрасте 70 лет и старше. Участников разделили на две группы и случайным образом назначили им ежедневно принимать 100 миллиграммов аспирина или плацебо в течение трех лет. У них измеряли каждый год гемоглобин, а также перед приемом препарата и спустя три года — ферритин (железо).

Ученые обнаружили, что у группы, принимавшей каждый день низкие дозы аспирина, риск развития анемии был на 23,5 процента выше, чем у испытуемых из группы плацебо. Кроме того, у них фиксировались небольшое снижение уровня гемоглобина и более существенное уменьшение концентрации ферритина.

Полученные данные свидетельствуют о том, что пожилым пациентам, принимающим аспирин, следует проводить периодический мониторинг уровня гемоглобина.

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