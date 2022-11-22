Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:30, 22 ноября 2022Наука и техника

Прием популярного обезболивающего привел к усугублению артрита

RSNA: прием ибупрофена усугубляет симптомы артрита

Фото: James Yarema / Unsplash

Команда американских специалистов заметила, что привести к усугублению симптомов артрита может длительный прием популярного обезболивающего — ибупрофена, а также других нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на пресс-службу Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Симптомы артрита обладают выраженными болевыми ощущениями, которые вызываются деформацией и повреждением хрящей суставов. Больным обычно назначаются препараты, помогающие устранить воспаление, а также соблюдение диетического плана.

В новом исследовании исследователи изучили данные 1070 пациентов с артритом средней или высокой тяжести. При этом 277 испытуемых регулярно употребляли ибупрофен и прочие НПВС по назначению врачей. Выяснилось, что прием таких лекарств ухудшает состояние хрящей и синовиальных оболочек суставов. Спустя четыре года после начала терапии боль стала интенсивнее.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Авторы предполагают, что такой эффект объясняется тем, что обезболивающие не действуют на очаги воспалений, а также повышенной физической активностью больных с совместным употреблением НПВС. Теперь исследователи призывают к пересмотру существующих методов лечения артрита и используемых для этого препаратов.

В июле 2021 года врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что самыми популярными обезболивающими являются парацетамол, анальгин, аспирин и ибупрофен. Однако он предупредил об опасности неконтролируемого приема, поскольку большинству такие лекарства противопоказаны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Белоруссия увидела проблемные моменты в ОДКБ
Психиатр назвала наиболее вероятную причину панических атак у Полины Гагариной
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Разработан новый неинвазивный метод лечения рака
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.