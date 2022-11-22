Прием популярного обезболивающего привел к усугублению артрита

RSNA: прием ибупрофена усугубляет симптомы артрита

Команда американских специалистов заметила, что привести к усугублению симптомов артрита может длительный прием популярного обезболивающего — ибупрофена, а также других нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на пресс-службу Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Симптомы артрита обладают выраженными болевыми ощущениями, которые вызываются деформацией и повреждением хрящей суставов. Больным обычно назначаются препараты, помогающие устранить воспаление, а также соблюдение диетического плана.

В новом исследовании исследователи изучили данные 1070 пациентов с артритом средней или высокой тяжести. При этом 277 испытуемых регулярно употребляли ибупрофен и прочие НПВС по назначению врачей. Выяснилось, что прием таких лекарств ухудшает состояние хрящей и синовиальных оболочек суставов. Спустя четыре года после начала терапии боль стала интенсивнее.

Авторы предполагают, что такой эффект объясняется тем, что обезболивающие не действуют на очаги воспалений, а также повышенной физической активностью больных с совместным употреблением НПВС. Теперь исследователи призывают к пересмотру существующих методов лечения артрита и используемых для этого препаратов.

В июле 2021 года врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что самыми популярными обезболивающими являются парацетамол, анальгин, аспирин и ибупрофен. Однако он предупредил об опасности неконтролируемого приема, поскольку большинству такие лекарства противопоказаны.