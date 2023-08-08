Новый штамм коронавируса обнаружили в Индии

The Economic Times: новый штамм COVID-19 под названием Eris обнаружили в Индии

Новый штамм коронавируса EG.5.1, получивший название Eris, обнаружили в Индии. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что на данный момент фиксируются лишь единичные случаи заболевания. Ранее эта же вариация омикрон-штамма была обнаружена в Великобритании.

В мае эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков рассказал, что при появлении нового, более мощного штамма коронавируса можно будет сделать выводы о происхождении инфекции. При этом, успокоил он, последние штаммы коронавируса уже малопатогенны и не представляют серьезной опасности.

5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19.