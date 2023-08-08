Врач подсказал способ борьбы с дневной сонливостью в жару

Сомнолог Павел Кудинов посоветовал спать днем не дольше 25 минут

Чтобы побороть сонливость в жару, днем можно вздремнуть, но ненадолго, рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов. Способ оставаться бодрым в жару он подсказал в беседе с NEWS.RU.

В первую очередь, по словам врача, нужно нормально высыпаться и спать от шести до восьми часов. Однако иногда может помочь и непродолжительный дневной сон. «Можно немного вздремнуть, но не больше 25 минут в лежачем или полулежачем состоянии. Если спать дольше, тогда человек перейдет в глубокий сон и просыпаться будет тяжело», — предупредил Кудинов.

Кроме того врач посоветовал принять прохладный душ и умываться холодной водой.

Ранее сомнолог, кандидат медицинских наук Майкл Бреус и эксперт по сну Роб Хобсон рассказали о фрукте, включение в рацион которого способствует улучшению сна. По их словам, улучшить работу кишечника, а заодно избавиться от проблем со сном поможет употребление бананов в качестве вечернего перекуса.

