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15:41, 8 августа 2023Забота о себе

Врач подсказал способ борьбы с дневной сонливостью в жару

Сомнолог Павел Кудинов посоветовал спать днем не дольше 25 минут

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Чтобы побороть сонливость в жару, днем можно вздремнуть, но ненадолго, рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов. Способ оставаться бодрым в жару он подсказал в беседе с NEWS.RU.

В первую очередь, по словам врача, нужно нормально высыпаться и спать от шести до восьми часов. Однако иногда может помочь и непродолжительный дневной сон. «Можно немного вздремнуть, но не больше 25 минут в лежачем или полулежачем состоянии. Если спать дольше, тогда человек перейдет в глубокий сон и просыпаться будет тяжело», — предупредил Кудинов.

Кроме того врач посоветовал принять прохладный душ и умываться холодной водой.

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    Александра Лисица
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