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19:14, 8 августа 2023Из жизни

Рыбак на каяке случайно поймал на удочку акулу-людоеда

CTV News: канадец отправился на рыбалку и случайно поймал большую белую акулу

Рыбак в канадской провинции Новая Шотландия отправился на рыбалку на каяке и случайно поймал на удочку большую белую акулу, также известную как акулу-людоеда. Об этом сообщает CTV News.

Рик Остин находился в Бассейн Минас на своем рыбацком каяке. Он поймал на удочку нечто крупное. Это была акула, но мужчина подумал, что это морская свинья, и отпустил ее.

Канадец снял произошедшее на видео и опубликовал запись в соцсетях. «Она довольно большая. Да, она довольно большая! О, черт! Серьезно, люди, я увидел это создание! Оно огромное», — говорит он за кадром. После этого акула выпрыгивает из воды.

Опрошенные журналистами биологи заявили, что это была молодая большая белая акула длиной от 1,8 до 2,4 метра и весом от 90 до 113 килограммов.

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Большие белые акулы встречаются во всех океанах Земли, кроме Северного Ледовитого. Они являются одними из крупнейших хищных рыб на планете, а прозвище акулы-людоеды получили за то, что нападают на человека чаще сородичей. Длина большой белой акулы может достигать пяти и более метров.

Ранее сообщалось, что акула в американском штате Массачусетс на глазах команды рыболовного судна съела почти весь улов рыбака, оставив ему лишь голову рыбы. Мужчина отметил, что такое случается достаточно часто.

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    Алиса Дмитриева
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