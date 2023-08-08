Замкомандующему войсками ЮВО запросили девять лет по делу о мошенничестве

Прокурор запросил 9 лет замкомандующему войсками ЮВО по делу о мошенничестве

В гарнизонном военном суде Ростова-на-Дону прошли прения сторон по уголовному делу заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Виктора Воронова, обвиняемого в мошенничестве, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС.

Гособвинитель запросил для подсудимого девять лет колонии строгого режима. Офицеру вменяется незаконная трата средств Минобороны России в размере около двух миллионов рублей на личные нужды. В частности, на благоустройство собственного земельного участка и дома. Адвокат Воронова сообщил, что защита представила следствию документы, подтверждающие, что расходы были выполнены за счет семейного бюджета.

Воронов был задержан правоохранительными органами в июле 2022 года. Следователи заподозрили его в том, что он похитил мебель из собственного кабинета и поставил ее дома, отмечает «Коммерсантъ».

60-летний Виктор Воронов прослужил в Вооруженных силах России 43 года. Он является ветераном боевых действий, награжден орденом «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.