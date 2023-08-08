В Москве заключили под стражу курьера за сбитую на электровелосипеде женщину

В Москве суд арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину

В Москве суд арестовал курьера, который на электровелосипеде сбил женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Подсудимый заключен под стражу на два месяца.

По данным ведомства, 22-летний мужчина ехал на улице Нижняя Красносельская и сбил пешехода, после чего скрылся, оставив пострадавшую без помощи.

Женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами, но несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице.

Момент ДТП попал на видеорегистратор. Запись предоставили «Ленте.ру» в прокуратуре.

На кадрах видно, как мужчина на велосипеде наезжает на женщину и уезжает, а пострадавшая остается лежать на асфальте.