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09:05, 8 августа 2023Силовые структуры

Россиянин силой затащил подругу в квартиру и попытался изнасиловать ее

В Магадане мужчина проник в дом к подруге и попытался изнасиловать ее

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Магадане суд рассмотрит дело 27-летнего мужчины, пытавшегося изнасиловать 38-летнюю подругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 19 марта фигурант подкараулил знакомую в подъезде дома на улице Зайцева. Он хотел выяснить с ней отношения и заняться сексом. Потерпевшая не пустила кавалера в квартиру, тогда он выхватил у нее из рук ключи, открыл дверь и зашел внутрь. Затем россиянин затащил в жилище женщину и попытался надругаться над ней. Она смогла отбиться от нападавшего и выбежать в подъезд. Мужчина снова сбил ее с ног и планировал вернуть в квартиру, но соседи остановили его.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на изнасилование и статье о незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица, с применением насилия.

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    Екатерина Власова
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