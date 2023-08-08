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14:07, 8 августа 2023Моя страна

В России выпустили монету к 100-летию со дня рождения Гамзатова

Банк России выпустил монету к 100-летию со дня рождения Гамзатова

Кадр: Банк России / YouTube

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную поэту Расулу Гамзатову. Об этом сообщается на сайте регулятора во вторник, 8 августа.

Как отмечается, выпуск монеты номиналом два рубля приурочен к празднованию столетия со дня рождения поэта. Она выполнена из серебра 925-й пробы и выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров. На ее лицевой стороне размещено рельефное изображение государственного герба РФ, на оборотной — портрет Гамзатова и летящие журавли.

«Его книги выходили миллионными тиражами на разных языках мира. Многие его стихи легли в основу песен. Одна из них — "Журавли" — стала символом памяти о солдатах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны», — пояснили в ЦБ.

В июле сообщалось, что в Дагестане в рамках празднования столетия со дня рождения Гамзатова издадут его полное собрание сочинений на аварском языке. Всего же по случаю юбилея поэта в регионе выпустят около 85 тысяч книг с его произведениями.

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    Варвара Кошечкина
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