Мать пожаловалась на травмировавшую сына горку и получила неожиданный ответ

«Подъем»: власти Тулы назвали травмировавшую ребенка горку смотровой площадкой

В Туле мать пожаловалась на травмировавшую сына горку властям и получила неожиданный ответ — конструкцию назвали смотровой площадкой. Внимание на происшествие в российском городе обратил Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел на игровой площадке, расположенной на Казанской набережной. Россиянка сообщила изданию, что ребенок упал во время спуска с горки с деревянным настилом, в результате чего «превратился в дикобраза». «Из коленей и ладоней торчали десятки заноз!» — подчеркнула она. Для того чтобы извлечь их, понадобилось ехать в травмпункт.

В мэрии Тулы изданию рассказали, что регулярно проводят проверку площадки, однако «Элемент благоустройства "Подкова" не является детским игровым оборудованием (горкой) и предназначен для использования в качестве смотровой площадки. Состояние всех элементов ежедневно контролируется. Деревянное покрытие пола элемента "Подкова" регулярно полируется и покрывается антисептическими защитными составами», — заявил представитель администрации города. Он добавил, что во вторник, 8 августа, специалисты осуществили дополнительную обработку поверхности площадки.

В июле стало известно, что жители поселка Шушары, входящего в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга, положили огромный болт на месте непостроенного парка.