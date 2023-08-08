Медведев сравнил СВО с операцией по принуждению Грузии к миру

Зампред СБ Медведев: враги России будут разбиты, как и в августе 2008 года

Враги России будут разбиты, как и в августе 2008 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик сравнил два вооруженных конфликта — проводимую сейчас специальную военную операцию и операцию по принуждению Грузии к миру 2008 года — и отметил, что тогда Запад еще не был готов к противостоянию с Россией.

Он напомнил, что в 2008 году Вооруженные силы России за пять дней «быстро и жестко наказали оборзевших националистов».

Однако Медведев заявил, что у России и сейчас хватит сил, чтобы решить поставленные задачи.

Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами! Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии начали обстреливать Цхинвали, а затем попытались взять город штурмом. В числе первых под огнем оказались российские миротворцы, размещенные в пригороде Цхинвали. Занимавший пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру и отправил в республику российские подразделения.