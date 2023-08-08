Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 8 августа 2023Россия

Медведев сравнил СВО с операцией по принуждению Грузии к миру

Зампред СБ Медведев: враги России будут разбиты, как и в августе 2008 года

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Враги России будут разбиты, как и в августе 2008 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик сравнил два вооруженных конфликта — проводимую сейчас специальную военную операцию и операцию по принуждению Грузии к миру 2008 года — и отметил, что тогда Запад еще не был готов к противостоянию с Россией.

Он напомнил, что в 2008 году Вооруженные силы России за пять дней «быстро и жестко наказали оборзевших националистов».

Однако Медведев заявил, что у России и сейчас хватит сил, чтобы решить поставленные задачи.

Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!

Дмитрий Медведевзампред Совета безопасности

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии начали обстреливать Цхинвали, а затем попытались взять город штурмом. В числе первых под огнем оказались российские миротворцы, размещенные в пригороде Цхинвали. Занимавший пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру и отправил в республику российские подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Нуланд встретилась c мятежниками в Нигере. О чем замгоссекретаря США предупредила устроивших переворот военных?

    Врач дал совет безуспешно пытающимся похудеть людям

    Вернувшемуся с СВО россиянину за девять месяцев не присвоили ветеранский статус

    В Турции назвали неправдоподобными слухи о диверсии со взрывом в Дериндже

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Школьница родила во время экскурсии и выбросила младенца в мусорное ведро

    В России анонсировали переход на новую систему оплаты труда медиков

    При взрыве моторной лодки в российском городе пострадал подросток

    Медведев сравнил СВО с операцией по принуждению Грузии к миру

    В Москве пережили тропическую ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости