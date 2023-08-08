Пассажирка с аллергией испугалась за свою жизнь и скупила весь арахис в самолете

Пассажирка Eurowings купила весь арахис в самолете из-за своей аллергии

Пассажирка авиакомпании Eurowings испугалась за свою жизнь из-за тяжелой формы аллергии и была вынуждена скупить все пачки орехов в самолете. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, 27-летняя Леа Уильямс (Leah Williams) летела из Дюссельдорфа в Лондон. Она заранее попросила членов экипажа сообщить пассажирам о ее аллергии и попросить их не покупать орехи. Стюардессы отказались выполнять просьбу, из-за чего девушке пришлось приобрести все 48 пакетов с орехами.

По словам туристки, они обошлись в 150 фунтов стерлингов (около 18 тысяч рублей), что в три раза больше стоимости ее билета на самолет. Уильямс добавила, что пристыдила бортпроводников за отказ помочь ей.

Ранее пилот Turkish Airlines выгнал пассажирку из самолета из-за аллергии на орехи, так как опасался за ее жизнь во время полета. Женщина провела в Стамбуле сутки и оплатила отель из своего кармана, после чего авиакомпания согласилась без доплаты посадить ее на другой рейс в нужном направлении.