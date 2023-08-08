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19:24, 8 августа 2023Силовые структуры

Россиянин показал трем маленьким девочкам интимное видео и попал под следствие

В Орехово-Зуево задержали 53-летнего мужчину, пристававшего к трем девочкам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Орехово-Зуево задержали 53-летнего жителя Московской области, домогавшегося шести-, семи- и восьмилетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, 4 августа фигурант около дома на улице Галочкина показал трем несовершеннолетним видео интимного содержания. Кроме того, он приставал к ним.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В жилище мужчины провели обыск. Сейчас решается вопрос об его аресте.

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    Екатерина Власова
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