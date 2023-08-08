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18:58, 8 августа 2023Силовые структуры

Российского полицейского задержали за получение взятки от директора СНТ

ФСБ и СКР задержали начальника отдела полиции за получение взятки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Орловской области начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России «Орловский» заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе полицейский получил от директора одного из СНТ региона вознаграждение за невозбуждение дела по факту хищения главой товарищества денег. Отмечается, что следователи СКР и сотрудники УФСБ задержали правоохранителя в момент получения второй части взятки — 350 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ. Сейчас решается вопрос об аресте силовика.

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    Екатерина Власова
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