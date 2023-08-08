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10:37, 8 августа 2023Экономика

Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Польский оператор PERN: прокачка нефти по второй нитке «Дружбы» возобновлена

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Польский трубопроводный оператор PERN на своем сайте заявил, что возобновил прокачку нефти по второй нитке нефтепровода «Дружба».

Работоспособность поврежденного участка была восстановлена вечером 7 августа после ремонта. «Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние», — рассказали в пресс-службе.

При этом службы охраны окружающей среды PERN вместе со специализированной компанией по рекультивации останутся на месте происшествия, чтобы удостовериться в нормальной работе трубы. Оператор также заявил, что собрал послеаварийную комиссию для выяснения причин утечки.

Утечку на участке в польской гмине Ходеч обнаружили 6 августа, после этого пришлось остановить работу одну из двух веток «Дружбы» в направлении Германии. Другая ветка все это время работала без изменений. Поврежденный участок трубы заменили днем 7 августа.

Нефтепровод «Дружба» — крупнейший по протяженности в мире. Он берет начало в Самарской области России, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию. Однако после начала военного конфликта на Украине поставки российской нефти по северной ветке в Польшу и Германию практически прекратились — теперь по ней идет в основном казахстанская нефть.

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    Софья Ермакова
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