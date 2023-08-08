Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:47, 8 августа 2023Ценности

Стилист посоветовал россиянкам с пышными формами подходящую летнюю одежду

Стилист Исмаил Сафиулов посоветовал полным россиянкам присмотреться к туникам

Фото: Streetstyleshooters / Getty Images

Стилист Исмаил Сафиулов посоветовал полным россиянкам подходящую летнюю одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Так, специалист призвал читательниц с пышными форами присмотреться к туникам из легких тканей, например, муслина. По его словам, данный материал отлично подходит для пляжа и подчеркивает достоинства фигуры.

В то же время Сафиулов порекомендовал обратить внимание на цветовую гамму туник. «Это должны быть светлые оттенки — белый, бежевый, пастельные оттенки. Они будут лучше отражать солнечные лучи», — объяснил собеседник издания.

При этом эксперт отметил, что девушкам с типом фигуры «груша» подойдут длинные модели. Что касается обладательниц типа «яблоко», то им необходимо сделать выбор в пользу коротких туник, поскольку они могут подчеркнуть стройность ног.

В июле персональная стилистка Виктория Стребкова назвала россиянкам способы подчеркнуть талию с помощью одежды. В первую очередь эксперт призвала носить платья и юбки с завышенной талией, поскольку они помогают скрыть недостатки фигуры. При этом она отметила, что модели с поясами помогут создать правильные пропорции и акценты в образе.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара побил новый рекорд

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Открывшую бордель с пятью девушками российскую семейную пару задержали

    РКК «Энергия» покажет базовый модуль РОС

    Названа новая дата поединка Бетербиева со Смитом

    В России предложили запретить продажу «девяток» яиц

    Стилист посоветовал россиянкам с пышными формами подходящую летнюю одежду

    27-летняя Ангелина Стречина показала фигуру в бикини

    ФНС опровергла слухи о проверке Урганта

    Путин назвал число воспользовавшихся льготной ипотекой семей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости