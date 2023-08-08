Стилист посоветовал россиянкам с пышными формами подходящую летнюю одежду

Стилист Исмаил Сафиулов посоветовал полным россиянкам присмотреться к туникам

Стилист Исмаил Сафиулов посоветовал полным россиянкам подходящую летнюю одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Так, специалист призвал читательниц с пышными форами присмотреться к туникам из легких тканей, например, муслина. По его словам, данный материал отлично подходит для пляжа и подчеркивает достоинства фигуры.

В то же время Сафиулов порекомендовал обратить внимание на цветовую гамму туник. «Это должны быть светлые оттенки — белый, бежевый, пастельные оттенки. Они будут лучше отражать солнечные лучи», — объяснил собеседник издания.

При этом эксперт отметил, что девушкам с типом фигуры «груша» подойдут длинные модели. Что касается обладательниц типа «яблоко», то им необходимо сделать выбор в пользу коротких туник, поскольку они могут подчеркнуть стройность ног.

В июле персональная стилистка Виктория Стребкова назвала россиянкам способы подчеркнуть талию с помощью одежды. В первую очередь эксперт призвала носить платья и юбки с завышенной талией, поскольку они помогают скрыть недостатки фигуры. При этом она отметила, что модели с поясами помогут создать правильные пропорции и акценты в образе.

