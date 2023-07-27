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18:16, 27 июля 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам способы подчеркнуть талию с помощью одежды

Стилистка Стребкова посоветовала россиянкам подчеркивать талию с помощью ремней

Фото: Ryan Moreno / Unsplash

Персональная стилистка Виктория Стребкова назвала россиянкам способы подчеркнуть талию с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт призвала носить платья и юбки с завышенной талией, поскольку они помогают скрыть недостатки фигуры. При этом она отметила, что модели с поясами помогут создать правильные пропорции и акценты в образе.

Кроме того, специалистка посоветовала при ношении рубашки завязывать ее концы в узел на животе, а также в своих нарядах активно использовать ремни. Во втором случае Стребкова пояснила, что широкие кожаные изделия можно носить поверх пиджаков, рубашек и платьев. В то же время она предупредила, что не стоит сочетать данный аксессуар с одеждой из тяжелых фактурных тканей, с пестрыми принтами и больших размеров.

Помимо прочего рекомендуется обратить внимание на комбинезоны и вещи с акцентными вставками по бокам. По мнению собеседницы издания, подобный модный прием поможет выделиться из толпы и скорректировать пышные формы.

Ранее дизайнер одежды Артем Терентьев назвал россиянкам с пышными формами самую модную вещь. Так, в этом сезоне актуальны белые брюки с черными тонкими полосками.

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    Мария Винар
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