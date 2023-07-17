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10:21, 17 июля 2023Ценности

Россиянкам с пышными формами назвали самую модную вещь

Дизайнер Терентьев посоветовал полным россиянкам белые брюки с черными тонкими полосками

Фото: Maria Markevich / Shutterstock / Fotodom

Дизайнер одежды Артем Терентьев назвал россиянкам с пышными формами самую модную вещь. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По мнению эксперта, в настоящем сезоне актуальны белые брюки с черными тонкими полосками. «Стоит обратить внимание на спокойные цвета — не пестрые и не яркие, без большого количества деталей», — посоветовал специалист.

При этом собеседник издания порекомендовал полным женщинам присмотреться к моделям с широкими штанинами. Кроме того, данный предмет гардероба должен быть выполнен из легких тканей, считает Терентьев.

В июне стилистка Наталья Осиновская раскрыла россиянкам с пышными формами способ выглядеть стройнее с помощью одежды. По мнению эксперта, скрыть недостатки фигуры помогут брюки, штанины которых расширяются от бедер. Кроме того, рекомендуется присмотреться к юбкам А-силуэта, которые способны подчеркнуть талию.

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    Мария Винар
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