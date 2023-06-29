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18:18, 29 июня 2023Ценности

Россиянкам с пышными формами раскрыли способ выглядеть стройнее с помощью одежды

Стилистка Наталья Осиновская рекомендовала россиянкам с пышными формами юбки А-силуэта

Фото: John Phillips / UK Press / Getty Images

Стилистка Наталья Осиновская раскрыла россиянкам с пышными формами способ выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По мнению эксперта, скрыть недостатки фигуры помогут брюки, штанины которых расширяются от бедер. Кроме того, рекомендуется присмотреться к юбкам А-силуэта, которые способны подчеркнуть талию, считает специалистка.

Помимо прочего, Осиновская призвала отказаться от обтягивающей одежды с яркими рисунками и декоративными деталями в области бедер. «Рубашки и футболки лучше всего заправлять, чтобы они не укорачивали ноги и не делали низ тучным», — заключила собеседница издания.

Ранее стилистка и историк моды Яна Демченко назвала подходящие полным россиянкам купальники. Эксперт посоветовала обладательницам пышных форм приобретать однотонные изделия с широкими бретелями, акцент в которых сделан на области декольте.

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    Мария Винар
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