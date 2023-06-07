Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:21, 7 июня 2023Ценности

Россиянкам с пышными формами назвали подходящие купальники

Стилистка Яна Демченко: полным девушкам подойдут однотонные купальники из плотной ткани

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Стилистка и историк моды Яна Демченко назвала полным россиянкам подходящие купальники. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Эксперт посоветовала обладательницам пышных форм приобретать однотонные изделия с широкими бретелями, акцент в которых сделан на области декольте. При этом она призвала девушек отказаться от данных предметов гардероба с мелкими деталями, сделав выбор, например, в пользу бантов.

Материалы по теме:
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте: самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте:самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
16 мая 2023
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян. Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян.Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
2 мая 2023

Кроме того, следует обратить внимание на материал купальника. Так, предпочтительно выбирать вещи из плотных тканей, которые держат форму. «Если есть подкладка, она может помочь не только избежать просвечивания, но и сохранить правильный силуэт», — добавила собеседница издания.

Ранее стилистка Ксения Болилая назвала полным россиянкам подходящие фасоны платьев. Так, обладательницам пышных форм подойдут данные предметы гардероба прямого кроя и с завышенной талией.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские диверсанты подорвали трубопровод с аммиаком в Харьковской области. Чем выброс химиката опасен для людей?
    Влияние разрушения Каховской ГЭС на планы контрнаступления Украины оценили
    «Факел» обыграл «Енисей» в первом переходном матче
    В Эстонии захотели снять запрет на въезд россиян
    Бывшему главному наркологу России продлили арест по делу о мошенничестве
    Москвичей возмутила фотосессия двух женщин топлес во дворе
    Samsung объявила дату выхода новых складных смартфонов
    Названы неподходящие цвета одежды для гостей на свадьбе
    Названы последствия выбросов аммиака
    МИД России призвал желающих внести вклад в мир на Украине давить на Киев и Запад
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.