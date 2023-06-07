Россиянкам с пышными формами назвали подходящие купальники

Стилистка Яна Демченко: полным девушкам подойдут однотонные купальники из плотной ткани

Стилистка и историк моды Яна Демченко назвала полным россиянкам подходящие купальники. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Эксперт посоветовала обладательницам пышных форм приобретать однотонные изделия с широкими бретелями, акцент в которых сделан на области декольте. При этом она призвала девушек отказаться от данных предметов гардероба с мелкими деталями, сделав выбор, например, в пользу бантов.

Кроме того, следует обратить внимание на материал купальника. Так, предпочтительно выбирать вещи из плотных тканей, которые держат форму. «Если есть подкладка, она может помочь не только избежать просвечивания, но и сохранить правильный силуэт», — добавила собеседница издания.

Ранее стилистка Ксения Болилая назвала полным россиянкам подходящие фасоны платьев. Так, обладательницам пышных форм подойдут данные предметы гардероба прямого кроя и с завышенной талией.