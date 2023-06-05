Россиянкам с пышными формами назвали подходящие модели платьев

Стилистка Ксения Болилая: россиянкам с пышными формами подойдут платья прямого кроя

Стилистка Ксения Болилая назвала полным россиянкам подходящие фасоны платьев. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Так, обладательницам пышных форм подойдут данные предметы гардероба прямого кроя и с завышенной талией. По словам эксперта, подобные модели помогут подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть живот. В то же время она внесла в список изделия с расклешенной юбкой и платья-трапеции. Что касается декольте, тут наиболее удачным вариантом окажется V-образный вырез, добавила специалистка.

Кроме того, собеседница издания призвала обращать внимание на структуру и цвет тканей, отдавая предпочтение дениму, шерсти и трикотажу темных цветов.

В мае дизайнер назвала самые подходящие модели купальников для россиянок старше 50 лет: женщинам зрелого возраста подойдут слитные варианты.