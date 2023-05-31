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18:17, 31 мая 2023Ценности

Названы самые подходящие модели купальников для россиянок старше 50 лет

Дизайнер Валерия Антонова: россиянкам старше 50 лет подойдут слитные купальники

Фото: kudla / Shutterstock / Fotodom

Дизайнер модного бренда LERU и мотивационный коуч Валерия Антонова назвала самые подходящие модели купальников для россиянок старше 50 лет. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Так, женщинам зрелого возраста подойдут слитные варианты. По мнению эксперта, подобные купальники подчеркивают достоинства фигуры и визуально вытягивают силуэт. При этом она посоветовала выбирать данный предмет гардероба только с бретельками или асимметрией на одно плечо. В то же время можно обратить внимание на диагональную драпировку, которая поможет замаскировать выпирающие живот и бока. «Добавить объема бедрам или декольте помогут рюши и воланы, а подчеркнуть силуэт — аккуратный ремешок на талии», — пояснила Антонова.

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Кроме того, актуальными станут купальники в ретро- и спортивном стиле. В первом случае плавки с высокой посадкой корректируют область живота, а также подтягивают ягодицы. Что касается спортивных моделей, то контрастные полоски визуально сужают фигуру по бокам.

В заключение собеседница издания выделила танкини (раздельная модель купальника, которая состоит из майки и трусов). На подобную модель купальника Антонова призвала обратить внимание обладательниц с проблемными зонами в верхней части тела. «Майка скроет недостатки и подкорректирует вашу фигуру. Лучше всего, если она будет не однотонной, а с легким цветочным принтом для того, чтобы отвлекать внимание», — уточнила она.

Ранее стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала популярную у россиянок старше 40 лет одежду, которая портит фигуру. В первую очередь специалистка выделила джинсы-скинни, а также обтягивающие блузки и кофты, сшитые из синтетических материалов.

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    Мария Винар
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