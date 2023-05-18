Стилистка назвала портящую фигуру популярную одежду у россиянок старше 40 лет

Стилистка Мария Абабкова: популярные у россиянок старше 40 лет джинсы-скинни портят фигуру

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала популярную у россиянок старше 40 лет одежду, которая портит фигуру. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь специалистка выделила джинсы-скинни, а также обтягивающие блузки и кофты, сшитые из синтетических материалов. «Джинсы-скинни, особенно при невысоком росте и фигуре с большой грудью и с большим животиком, смотрятся ужасно. Рукава три четверти, которые тоже еле-еле на руку натягиваются — этого носить не стоит», — предупредила Абабкова.

Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от юбок до середины колена, поскольку они давно вышли из моды. Вдобавок она призвала не носить платья вместе с ветровками. По ее словам, подобное сочетание выглядит безвкусно.

В заключение собеседница издания предложила обратить внимание на летнюю обувь. Так, не стоит в грядущем сезоне носить изделия, в частности чешки, с обилием металлизированных деталей и перфорацией.

В марте персональный стилист Мелисса Ланд назвала предметы гардероба, которые визуально старят женщин. Специалистка посоветовала отказаться от винтажных вещей, поскольку они часто выглядят вышедшими из моды.

