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16:17, 6 марта 2023Ценности

Стилист назвала визуально старящие женщин вещи

Стилист Мелисса Ланд назвала винтажную одежду визуально старящей женщину

Фото: Unsplash

Персональный стилист Мелисса Ланд назвала предметы гардероба, которые визуально старят женщин. На эту тему она высказалась в интервью Express.

Специалистка заверила читателей издания, что им следует отказаться от винтажных вещей, поскольку они часто выглядят вышедшими из моды. «Я люблю винтаж, но, если ваш наряд будет состоять только из одежды прошлых веков, вы будете выглядеть странно и точно немолодо», — пояснила собеседница в интервью журналистам.

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По словам эксперта, лучше всего сочетать винтажные изделия с современными предметами гардероба. Так, например, блуза с рюшами, которая была трендовой в 1960-х годах, будет хорошо смотреться с актуальными в нынешнем сезоне брюками, обувью и аксессуарами. «Будьте осторожны с аксессуарами из секонд-хенда — чаще всего проблема именно в них», — заключила она.

В октябре 2022 года парикмахер Ники Лазу назвала окрашивание волос, которое тоже визуально старит женщин. Стилистка призвала воздержаться от окрашиваний в слишком светлые тона.

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Майя Пономаренко
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