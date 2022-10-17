Парикмахер назвала визуально старящее окрашивание волос

Парикмахер Ники Лазу: светлые оттенки волос визуально старят

Парикмахер Ники Лазу назвала окрашивание волос, которое визуально старит женщин. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием Express.co.uk.

Так, стилистка призвала воздержаться от окрашиваний в слишком светлые тона. «Если ваши волосы от природы являются темными, то слишком сильное мелирование или полное окрашивание в светлый цвет, может состарить вас. Оттенки вашей кожи и волос будут создавать неподходящий контраст», — рассказала Лазу и посоветовала не прибегать к однотонному окрашиванию.

В то же время чтобы выглядеть молодо, специалист порекомендовала выделить две пряди, обрамляющие лицо, с помощью красителя. Кроме того, сбросить несколько лет помогут карамельные, медовые, золотистые и клубничные оттенки. «Карамельные блики могут придать вашим волосам больше объема», — пояснила собеседница издания.

В заключение Лунд посоветовала читательницам присмотреться к золотому балаяжу (техника окрашивания волос, с помощью которой мастер добивается эффекта выгоревших на солнце прядей — прим. «Ленты.ру»), поскольку он поможет замаскировать седину.

Ранее в октябре бьюти-редактор журнала The Voice Александра Борисова перечислила россиянкам три старящие ошибки при укладке волос. Журналист отнесла к ухудшающим женскую внешность прическам выпрямленные пряди ниже плеч, которые подчеркивают возрастные изменения лица, а также прямой пробор.