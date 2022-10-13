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13:54, 13 октября 2022Ценности

Россиянкам назвали три старящие ошибки при укладке волос

Бьюти-редактор Александра Борисова: прямой пробор и тугой пучок старят женщин

Фото: Unsplash

Бьюти-редактор журнала The Voice Александра Борисова назвала россиянкам три старящие ошибки при укладке волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт отнесла к ухудшающим женскую внешность прическам выпрямленные пряди ниже плеч, которые подчеркивают возрастные изменения лица. В качестве альтернативы журналистка назвала многослойный стрижки и объемные прически. В то же время в список вошел прямой пробор, который, по словам специалистки, привлекает внимание к морщинам на лбу и у глаз.

Кроме того, Борисова внесла в перечень тугой пучок. Она призвала заменить гладкий вариант данной прически на укладку с прядями у лица.

Ранее в октябре стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Среди них — слишком частое или редкое мытье головы. Эксперт также призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить на бархатные или шелковые.

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Алина Гостева
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