Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе

Стилистка Одри Виктория: тугие пучки и частое мытье головы могут привести к потере волос

Фото: @audreyvictoria_

Стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Так, среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов. Кроме того, она призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить на бархатные или шелковые.

В то же время, по словам юзерши, нанести вред прядям может интенсивное расчесывание и укладка в виде тугого пучка. При этом для оздоровления волос она посоветовала перед мытьем наносить на корни касторовое масло и ополаскивать их рисовой водой.

В сентябре звездный стилист-парикмахер Люк Бенсон из Лондона, Англия, раскрыл секреты защиты волос в холодное время года. Так, он призвал носить шляпы и приобрести качественную расческу. В то же время лучше отказаться от сушки феном и укладки утюжком, отметил Бенсон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
На территории российской воинской части взорвался неизвестный беспилотник
Турист отправился в «отпуск мечты» в ЮАР и был убит местными бандитами
Европа заполнила газовые хранилища более чем на 90 процентов
Тревел-блогер дал совет путешествующим в Арктику на автомобиле
Парикмахерша лишилась рук и ног после осложнения цистита во время отпуска
Шольц не поддержал мнение Зеленского о превентивном ударе по России
Военкор рассказал об обстановке на лиманском направлении
В российском регионе при обстреле со стороны Украины пострадал один человек
В Литве отказались принимать российских дезертиров
Стилистка назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.