Стилистка назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе

Стилистка Одри Виктория: тугие пучки и частое мытье головы могут привести к потере волос

Стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Так, среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов. Кроме того, она призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить на бархатные или шелковые.

В то же время, по словам юзерши, нанести вред прядям может интенсивное расчесывание и укладка в виде тугого пучка. При этом для оздоровления волос она посоветовала перед мытьем наносить на корни касторовое масло и ополаскивать их рисовой водой.

В сентябре звездный стилист-парикмахер Люк Бенсон из Лондона, Англия, раскрыл секреты защиты волос в холодное время года. Так, он призвал носить шляпы и приобрести качественную расческу. В то же время лучше отказаться от сушки феном и укладки утюжком, отметил Бенсон.