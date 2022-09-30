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Звездный парикмахер раскрыл секреты защиты волос в холодное время года

Стилист Люк Бенсон призвал носить шляпы и избегать дешевых резинок для волос

Фото: rgb fotografie / Globallookpress.com

Звездный стилист-парикмахер Люк Бенсон из Лондона, Англия, раскрыл секреты защиты волос в холодное время года. Соответствующий материал приводит The Sun.

По словам эксперта, в осенне-зимний период следует придерживаться нескольких рекомендаций. Так, он призвал носить шляпы и приобрести качественную расческу, которая поможет привести в порядок спутанные ветром пряди, не повредив их. Кроме того, по словам специалиста, влажные волосы необходимо расчесывать, начиная от середины к кончикам.

В то же время лучше отказаться от сушки феном и укладки утюжком, отметил Бенсон. Для того, чтобы сформировать желаемые локоны, можно заплести мокрые волосы в косу и оставить в таком виде на несколько часов. Кроме того, он посоветовал регулярно подстригать концы волос и избегать дешевых резинок, которые способны испортить состояние прядей.

Ранее российский стилист Вадим Носиков назвал прически, с помощью которых можно замаскировать грязные волосы. По словам специалиста, скрыть грязные пряди можно посредством небрежного пучка.

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Алина Гостева
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