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Российский стилист назвал маскирующие грязные волосы прически

Российский стилист Вадим Носиков: скрыть грязные волосы можно с помощью небрежного пучка

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Российский стилист и арт-директор салона PMP Beauty Вадим Носиков назвал прически, с помощью которых можно замаскировать грязные волосы. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием People Talk.

По словам специалиста, скрыть грязные пряди можно посредством небрежного пучка. При этом он отметил, что перед созданием данной прически необходимо нанести на корни волос сухой шампунь, затем собрать их в хвост, прижать его к голове, скрутить и зафиксировать резинкой.

Помимо прочего, можно сделать косы, распушив их у корней, или заплести две обрамляющие лицо пряди. Утверждается, что минувшим летом с последней упомянутой прической часто появлялись на публике модели Белла Хадид, Кайли Дженнер и Хейли Бибер.

В заключение собеседник издания посоветовал присмотреться к высоким хвостам и «мокрой» укладке. Для достижения эффекта «только что из душа» необходимо расчесать волосы расческой с мелкими зубьями, сделать ровный или боковой пробор. После этого нужно пригладить пряди расческой, предварительно нанеся на нее лак или мусс, пояснил эксперт.

В июне российский стилист Анна Варшавская перечислила россиянкам визуально омолаживающие лицо стрижки. Эксперт заявила, что чем женщина становится старше, тем короче должна быть длина ее волос. «Длинные прически не всегда сочетаются с деловым стилем, а средняя и короткая длина как раз создают эффект антиэйдж», — отметила парикмахер.

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Мария Винар
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