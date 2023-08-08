Российский подросток объяснил убийство 17-летней подруги

Подросток из Екатеринбурга заявил, что зарезал подругу из-за ее провокации

16-летний подросток из Екатеринбурга объяснил на допросе причину расправы над 17-летней подругой. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, подозреваемый заявил, что девушка спровоцировала его своим поведением. Она, по его словам, гуляла с другими парнями, поэтому он ее ревновал. На допросе подросток жалел себя. Он оформил явку с повинной.

Следователи установили, что подозреваемый употребляет наркотики, а в ночь убийства также выпил водки.

Подростка задержали 6 августа после того, как он зарезал подругу.