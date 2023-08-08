В Госдуме захотели отказаться от наказания за старые посты в соцсетях

Депутат ГД Даванков предложил отказаться от наказания за старые посты в соцсетях

В Госдуме (ГД) захотели отказаться от наказания за старые посты в соцсетях, нарушающие российское законодательство. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовил вице-спикер нижней палаты парламента от партии «Новые люди» Владислав Даванков, пишет РБК.

Согласно тексту законопроекта, который оказался в распоряжении издания, в статье 4.5 КоАП предлагается прописать, что срок давности по правонарушениям, связанным с распространением информации в интернете и других телекоммуникационных сетях, исчисляется со дня их совершения.

Таким образом, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться 60 или 90 днями аналогично большинству нарушений, совершенных вне сети. «То есть гражданина нельзя будет привлечь к административной ответственности за активность в соцсетях, которую он совершил за пределами установленного срока давности», — говорится в пояснительной записке.

Даванков обращает внимание, что в части 1.1 той же статьи КоАП уже говорится, что срок давности привлечения к административной ответственности должен исчисляться со дня совершения нарушения. Однако в августе 2021 года Верховный суд России определил публикацию в интернете как длящееся правонарушение, срок давности по которым, согласно кодексу, отсчитывается со дня обнаружения.

«Таким образом, текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные пять или десять лет назад в интернете, о которых они могли забыть», — подчеркивает политик. Он назвал такое положение дел несправедливым и привел в пример статью КоАП об оскорблении, срок давности по которой составляет 90 дней, если нарушение совершено не в интернете.

Ранее Конституционный суд России отказался отменить статью о «дискредитации» армии. Решение было вынесено в закрытом режиме 30 мая. Заявители отмечали, что статья 20.3.3 КоАП нарушает более десятка статей российской Конституции, в том числе о праве на свободу совести, мысли и слова, а также о запрете на установление идеологии. Кроме того, они посчитали, что норма носит дискриминационный характер, поскольку штрафы по ней предусматриваются только за антивоенную позицию.

