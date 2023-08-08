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13:31, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Информация о конце света через 13 лет не подтвердилась

Доклад Rotary Club о конце света в 2036 году не нашел подтверждения

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Сообщение Rotary Club о том, что в 2036 году произойдет конец света, оказалась недостоверной.

В октябре 2022 года на сайте The Future of Humanity был опубликован доклад Rotary Club, в котором говорится, что в 2036 году произойдет конец света. Уточняется, что глобальное изменение климата происходит во всей Солнечной системе, причиной являются астрономические процессы в центре вселенной, наблюдается ускорение вращения планеты. Авторы доклада называют 2028 год точкой невозврата, а 2036-й — концом цивилизации.

Предположения о том, когда произойдет конец света, появляются регулярно. Так, пользователь сети, утверждающий, что является путешественником во времени из 2792 года, заявил, что Земля будет уничтожена 6 июля 2788 года в результате столкновения с гигантским метеоритом.

Также долгие годы распространялось предположение о том, что конец света произойдет в 2012 году.

Ученые неоднократно опровергали все версии о гибели человечества. «Земля в полном порядке на протяжении более четырех миллиардов лет, и утверждения о том, что скоро грянет конец света, не имеют под собой никаких научных обоснований», — заявили в НАСА в 2022 году, передает ТАСС.

Причем, специалисты опровергли все наиболее популярные теории о конце света. В частности о столкновении Земли с мифической планетой Нибиру, о гигантской солнечной вспышке, о сдвиге полюсов и так называемом «параде планет».

Информация о том, что в 2036 году произойдет конец света, не получила широкого распространения в СМИ. Об этом написали лишь несколько малоизвестных сайтов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Варвара Кошечкина
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