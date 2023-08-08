Баптистский пастор Сипко стал фигурантом дела о фейках о Российской армии

СКР возбудил дело против баптистского пастора Сипко за фейки о ВС РФ

Московские следователи возбудили уголовное дело против религиозного деятеля Юрия Сипко за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

61-летний фигурант дела о фейках про армию является баптистским пастором, уточняет «Интерфакс». У него и его соратников прошли обыски в Москве и Калуге. В СКР предоставили «Ленте.ру» оперативное видео следственных действий.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые проводят обыски.

По данным следствия, в марте 2022 года Сипко разместил в интернете видеоролик, в содержании которого, по заключению психолого-лингвистического исследования, имеется ложная информация о действиях Российской армии относительно мирного населения Украины.