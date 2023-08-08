Кабмин Украины одобрил выход из соглашения с Россией по охране промсобственности

Кабмин Украины одобрил выход из соглашений с РФ по охране промсобственности

Кабинет министров Украины одобрил законопроект по выходу из соглашений о о международном автомобильном сообщении и охране промышленной собственности с Россией. Об этом сообщил в Telegram представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о международном автомобильном сообщении"», — написал Мельничук.

Соглашение о автосообщении Россия и Украина заключили в 1995 году в Киеве, а документ о защите промсобственности — в 1993 году также в украинской столице.

Ранее правительство Украины расторгло соглашение с Россией о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на общей границе.