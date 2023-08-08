Видео с гуляющей по Сочи туристкой в стрингах разозлило пользователей сети

Пользователи сети раскритиковали гуляющую по Сочи в стрингах туристку

Видео с туристкой, которая гуляет по Сочи в стрингах и прозрачной тунике, разозлило пользователей сети. Ролик, снятый очевидцем, опубликован в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах туристка идет по улице города в полностью прозрачной тунике, через которую просвечивается ее белый купальник со стрингами. «Туристы без комплексов в Сочи? Как вам наряд для прогулки по городу?» — подписал автор видео свою публикацию.

Подписчики аккаунта раскритиковали вызывающий наряд туристки. «Смотрится отвратительно, никакой культуры. Если курорт, то можно и оголиться?», «Однозначно надо вводить запрет и штраф. Всему свое место», «Если бы раньше так ходили по улицам, всех бы штрафовали. Ни стыда, ни совести», — написали комментаторы.

Однако некоторые интернет-пользователи не посчитали внешний вид отдыхающей возмутительным. «А чего ей комплексовать? Ей на вас должно быть фиолетово. Вы за собой следите, а не за другими», «Дайте отдохнуть всем нормально. Себя снимайте. Как по кайфу, так пусть и ходят», «Отстаньте от девушки, она с пляжа идет», — отметили другие подписчики.

Ранее видео с загорающими топлес туристками на пляже в Сочи вызвало споры пользователей сети. Пост набрал более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев. Юзеры разделились во мнениях.