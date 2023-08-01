Загорающие топлес туристки на пляже Сочи попали на видео и вызвали споры в сети

Пользователи сети поспорили из-за видео с загорающими топлес туристками в Сочи

Видео с загорающими топлес туристками на пляже в Сочи вызвало споры пользователей сети. Ролик, снятый очевидцем, был опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На записи видно, как две девушки отдыхают, лежа на животе с развязанными лямками купальников. «Туристы без комплексов? Или норма для Сочи? Что не сделаешь ради лучшего загара», — подписали ролик администраторы аккаунта.

Пост набрал более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев. Юзеры разделились во мнениях. Часть из них сочла такой внешний вид на пляже недопустимым. «Голая пусть идет на нудистский пляж», «Я не ханжа, но считаю, что, если хочешь обнажаться, иди на дикий пляж, а так это бескультурщина», «Выделиться больше нечем», — отмечали они.

Другие комментаторы не нашли ничего возмутительного в облике туристок. «Меня больше смущают голопопые дети на пляже, чем девушка, развязавшая лямки купальника», «Ребята, если вас начала раздражать обнаженная женщина, вам впору задуматься над собой», «Идите купайтесь и любуйтесь такими дамами, а не жалуйтесь», «Нормально, девчонки лежат не на спине! Развелось умников!» — написали они.