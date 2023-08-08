Пьяный водитель угрожал ножом российским полицейским и попал на видео

В Омской области полицейским пришлось стрелять по угрожавшему им ножом мужчине

В Омской области полицейские задержали пьяного мужчину, который угрожал им ножом, правоохранителям пришлось открыть по нему стрельбу из табельного оружия. В МВД России предоставили «Ленте.ру» запись с видеорегистратора правоохранителей.

На кадрах виден пьяный мужчина, который размахивает ножом, полицейские делают предупредительный выстрел.

В городе Таре Омской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, у водителя которого были явные признаки опьянения. Проверка алкотестером подтвердила наблюдения силовиков. Во время оформления протокола мужчина взял из салона нож и стал угрожать правоохранителям. После предупредительного выстрела его обезвредили.

В отношении пьяного возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения и угрозу применения насилия в отношении представителя власти.