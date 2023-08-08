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14:08, 8 августа 2023Россия

При взрыве газа в российском жилом доме погибли два человека

В Астрахани два человека погибли и еще четверо пострадали при взрыве газа в доме

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

При взрыве газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Там уточнили, что взрыв газа произошел в жилом доме на улице Адмирала Нахимова. Пострадали четыре человека, еще 70 жителей эвакуировали. Собеседник агентства уточнил, что за взрывом последовал пожар, в результате оказались выбиты оконные рамы на четвертом этаже.

В МЧС подтвердили факт взрыва и сообщили, что из-за происшествия пострадали люди. В министерстве не привели информацию о погибших, уточнив, что площадь пожара в четырех квартирах дома составляла 90 квадратных метров.

Ранее в Нижнем Тагиле при взрыве моторной лодки получил ожоги подросток. Мальчика госпитализировали с термическими поверхностными ожогами тела, врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

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    Анастасия Шейкина
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