При взрыве газа в российском жилом доме погибли два человека

В Астрахани два человека погибли и еще четверо пострадали при взрыве газа в доме

При взрыве газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Там уточнили, что взрыв газа произошел в жилом доме на улице Адмирала Нахимова. Пострадали четыре человека, еще 70 жителей эвакуировали. Собеседник агентства уточнил, что за взрывом последовал пожар, в результате оказались выбиты оконные рамы на четвертом этаже.

В МЧС подтвердили факт взрыва и сообщили, что из-за происшествия пострадали люди. В министерстве не привели информацию о погибших, уточнив, что площадь пожара в четырех квартирах дома составляла 90 квадратных метров.

Ранее в Нижнем Тагиле при взрыве моторной лодки получил ожоги подросток. Мальчика госпитализировали с термическими поверхностными ожогами тела, врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.