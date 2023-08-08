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09:18, 8 августа 2023Россия

При взрыве моторной лодки в российском городе пострадал подросток

В Нижнем Тагиле при взрыве лодки из-за запуска мотора пострадал подросток
СюжетВзрыв в Москве

Фото: страница «ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО» во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле при взрыве моторной лодки получил ожоги подросток. Об этом сообщило управление МЧС по Свердловской области на странице во «ВКонтакте».

Там уточнили, что подросток решил поплавать на моторной лодке вместе с отцом. Взрыв произошел, когда россияне запускали мотор. В результате пострадал 14-летний школьник — его госпитализировали с термическими поверхностными ожогами тела, врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

«Возгорание было потушено отцом мальчика и очевидцами. Предполагаемая причина — неисправность механизмов моторного катера "Амур"», — сообщили в МЧС.

Ранее два человека пострадали в результате взрыва баллонов с газом в районе Западное Дегунино на севере Москвы. На территории пункта приема металла взорвалась емкость с ацетиленом — это вещество используют при сварке и спайке. Баллоны взорвались из-за жары.

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    Анастасия Шейкина
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