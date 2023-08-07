Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов на севере Москвы

На севере Москвы из-за жары взорвались баллоны с газом, двое пострадали

Два человека пострадали в результате взрыва баллонов с газом в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние одного из пострадавших тяжелое, за его жизнь борются врачи. Еще один человек от госпитализации отказался.

По данным канала, на территории пункта приема металла взорвалась емкость с ацетиленом — это вещество используют при сварке и спайке. Баллоны взорвались из-за жары, утверждает Mash. На место выехали сотрудники экстренных служб, добавляет Telegram-канал «Западное Дегунино».

Ранее в августе в Красноярском крае квартиры на пяти этажах жилого дома были разрушены в результате взрыва газа. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. В результате ЧП пострадали 13 человек.

