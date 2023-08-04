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15:09, 4 августа 2023Россия

Взрыв газа разрушил пять этажей в российском жилом доме

В жилом доме в Канске Красноярского края произошел взрыв газа

Кадр: Telegram-канал Shot

В жилом доме в Канске Красноярского края произошел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в доме 19 на улице Каландарашвили российского города. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах. Информация о пострадавших уточняется. Эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже. На месте работают сотрудники полиции, пожарные и медики.

Позже Shot уточнил, что ранения получили не менее четырех человек.

Днем ранее, 3 августа, взрыв газа разрушил частный жилой дом в СНТ «Ручейки» под Читой.

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    Евгения Куликова
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