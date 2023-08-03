Взрыв газа в российском регионе разрушил жилой дом

Под Читой в СНТ «Речейки» взрыв газа разрушил частный дом

В СНТ «Речейки» под Читой произошел взрыв газа, который разрушил частный жилой дом. Об этом сообщили в управлении МЧС по Забайкальскому краю, пишет «Чита.ру».

По информации министерства, пострадали два человека – пожилая женщина и 14-летний подросток — их госпитализировали. На место взрыва газа направили пожарных и специалистов из службы газа. Туда же выехал зампред правительства края Алексей Сергейкин.

О причинах взрыва информации нет. Известно, что в результате полностью обрушилось здание.

Ранее в дагестанском городе Каспийске один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажном доме. Взрыв прогремел на втором этаже одной из новостроек по Каспийскому шоссе. Пострадавшей оказалась 65-летняя женщина, ее госпитализировали.