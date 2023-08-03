Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 3 августа 2023Россия

Взрыв газа в российском регионе разрушил жилой дом

Под Читой в СНТ «Речейки» взрыв газа разрушил частный дом

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

В СНТ «Речейки» под Читой произошел взрыв газа, который разрушил частный жилой дом. Об этом сообщили в управлении МЧС по Забайкальскому краю, пишет «Чита.ру».

По информации министерства, пострадали два человека – пожилая женщина и 14-летний подросток — их госпитализировали. На место взрыва газа направили пожарных и специалистов из службы газа. Туда же выехал зампред правительства края Алексей Сергейкин.

О причинах взрыва информации нет. Известно, что в результате полностью обрушилось здание.

Ранее в дагестанском городе Каспийске один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажном доме. Взрыв прогремел на втором этаже одной из новостроек по Каспийскому шоссе. Пострадавшей оказалась 65-летняя женщина, ее госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подтвердили участие СБУ в атаках на Крымский мост

    «Одноклассники» запустили новый сервис

    Российская армия уничтожила зенитный комплекс IRIS-T

    Спрогнозирован паритет США и Китая в космонавтике

    Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

    В СПЧ раскритиковали принятый в Мордовии закон о запрете склонять к абортам

    Украину назвали угрозой существованию Польши

    Кремль констатировал выход России из кризиса

    Песков раскритиковал «птичий язык» чиновников

    Массовая драка мигрантов в Новой Москве попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости