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13:08, 23 июня 2023Россия

В российском городе произошел взрыв газа в многоэтажке

В Дагестане в многоэтажном доме произошел взрыв газа

В дагестанском городе Каспийске один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.

Взрыв прогремел на втором этаже одной из новостроек по Каспийскому шоссе. Пострадавшей оказалась 65-летняя женщина, ее госпитализировали.

Дом был сдан в эксплуатацию недавно, его не успели заселить полностью. Предварительной причиной канал называет поломку редуктора. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России.

Ранее газ взорвался в городе Энгельсе Саратовской области. Поскольку пожара после взрыва не было, здание получило лишь незначительные повреждения. Пострадавших не было.

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    Алан Босиков
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