Взрыв газа произошел в российском многоэтажном доме

Газ взорвался в многоэтажке Энгельса Саратовской области, никто не пострадал

В многоэтажом доме в Энгельсе Саратовской области произошел взрыв газа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

Там добавили, что взрыв прогремел в квартире на 10 этаже по улице Шурова Гора. Пожара не последовало, значительные повреждения здание не получило — выбиты две оконные рамы. Никто не пострадал.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в поселке Чаша Ленинградской области. Сначала жилую постройку охватил огонь, он впоследствии перекинулся на баню. В процессе горения над домом начали появляться электрические вспышки, площадь пожара составила 54 квадратных метра. Пострадал один человек.

До этого взрыв произошел в многоквартирном доме Дагестана. ЧП произошло в однокомнатной квартире на седьмом этаже. Пострадал один человек, его доставили в больницу с ожогами.