Взрыв прогремел в российском частном доме

В поселке Чаща Ленинградской области при взрыве в частном доме пострадал человек

В поселке Чаша Ленинградской области произошел взрыв в частном доме. Об этом сообщил источник «Известий».

По его информации, сначала жилую постройку охватил огонь, он впоследствии перекинулся на баню. В процессе горения над домом начали появляться электрические вспышки, площадь пожара составила 54 квадратных метра.

Пострадал один человек — хозяин дома, он получил ожоги. Россиянину понадобилась помощь врачей, других подробностей о его состоянии не приводится. Причины случившегося выясняются.

Ранее в многоквартирном доме Дагестана произошел взрыв газа. ЧП произошло в однокомнатной квартире на седьмом этаже. Пострадал один человек, его доставили в больницу с ожогами.