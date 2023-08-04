Число пострадавших при взрыве в Канске возросло

Число пострадавших при взрыве в Канске увеличилось до 13

Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке в Канске Красноярского края возросло до 13. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления Минздрава по российскому региону пишет ТАСС.

«По-прежнему госпитализированы семь человек. Среди обратившихся за помощью есть двое несовершеннолетних, это подростки, они не госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

О ЧП стало известно ранее 4 августа. Взрыв случился в жилом здании на улице Каландарашвили. Ударной волной разрушило квартиры, расположенные на пяти этажах дома № 19. Из дома эвакуировали 200 человек, всех жильцов пострадавшего подъезда направят в пункты временного размещения.

Очевидцы также публиковали кадры с места, на которых видно масштабы разрушений.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело.