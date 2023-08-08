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11:12, 8 августа 2023Россия

В России высказались о роли США в зерновой сделке

Сенатор Джабаров: верить на слово США в вопросах по зерновой сделке нельзя

Фото: Daniel Acker / Reuters

Верить на слово администрации США в том, что вопросы России по зерновой сделке будут разрешены, нельзя, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил участие Соединенных Штатов в возобновлении сделки.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что США получали от международного соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН доход.

«Покупалось зерно у Украины в два раза дешевле, а продавалось по мировым ценам. Разницу Запад клал себе в карман. Поэтому там был бизнес», — объяснил Джабаров.

Тем не менее американцы лишнего движения в разрешении вопросов России по зерновой сделке не сделают. И на слово верить им нельзя

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Кроме того, что речь идет о снятиях ограничений для банков, во многих европейских портах заблокированы российские удобрения, которые Москва планировала направить бедным странам Африки, рассказал сенатор.

«Также мы должны помнить, что эта сделка ранее использовалась украинской стороной для поставок топлива и для того, чтобы им поставлялось оружие. Эти вопросы тоже надо будет согласовывать», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон разрешил вопросы России по зерновой сделке. По его словам, предложение в ее адрес от ООН находится на повестке дня, однако Москва не проявляет никакой реакции.

Блинкен заверил, что разослал банкам письма, в которых указал, что власти страны поддерживают экспорт российского зерна. Также он объяснил, что не стоит опасаться санкций из-за какого-либо взаимодействия с российским зерном, включая его перевозку и страхование.

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    Варвара Кошечкина
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