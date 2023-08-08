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14:06, 8 августа 2023Россия

В Госдуме попросили снять ограничения по COVID-19 на проведение митингов

Депутат Даванков попросил снять ограничения по COVID-19 на проведение митингов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вице-спикер Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать рекомендации по снятию ограничений по COVID-19 на проведение митингов и шествий в регионах России. С копией обращения депутата ознакомились РИА Новости.

Парламентарий разъяснил, что во многих регионах страны действует «режим повышенной готовности». В связи с этим местные администрации запрещают митинги, шествия, пикеты, хотя при этом проводятся праздничные концерты, заметил Даванков.

В обращении он также подчеркнул, что политическая жизнь в России страдает от коронавирусных ограничений до сих пор.

В июле Даванков подготовил проект о праве российских студенток в декрете перевестись на бюджет. Законопроект направлен на то, чтобы помочь молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте и вернуться к обучению в любой момент после рождения ребенка, отмечал тогда парламентарий.

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    Анна Щербакова
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