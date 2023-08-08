Россиянку задержали за убийство девятимесячного сына

В Волгограде СКР задержал женщину за убийство девятимесячного сына

В Волгограде задержана 24-летняя местная жительница по подозрению в убийстве девятимесячного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, женщина оставила сына одного в квартире 3 августа и ушла. 7 августа тело ребенка нашла бабушка.

Следователи возбудили в отношении волгоградки уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По версии следствия, подозреваемая лишила сына жизненно необходимого ухода, воды и еды, в результате чего он скончался.

Женщину нашли полицейские по поручению следователей и доставили в СКР. Следователь намерен ходатайствовать перед судом о ее аресте. Также будет инициировать перед органами опеки вопрос об изъятии у подозреваемой двух детей и лишении ее родительских прав.